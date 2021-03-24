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Земельные участки в Орле под ИЖС - купить землю в Орловской области
ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКАХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
+7 (4862) 25-55-95
Коттеджный посёлок

«Орлиное Гнездо»

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Коттеджный посёлок

«Поместье Образцово»

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Коттеджный посёлок

«Вятский посад»

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Коттеджный посёлок

«Новая Куликовка»

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Коттеджный посёлок

«Усадьба Образцово»

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Коттеджный посёлок

«Новая Надежда»

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Коттеджный посёлок

«Саханский»

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Коттеджный посёлок

«Маслово»

Смотреть посёлок →
Коттеджный посёлок

«Первый загородный»

Смотреть посёлок →
Коттеджный посёлок

«Надежда»

Смотреть посёлок →
Коттеджный посёлок
«Орлиное Гнездо»
Коттеджный посёлок
«Поместье Образцово»
Коттеджный посёлок
«Вятский посад»
Коттеджный посёлок
«Новая Куликовка»
Коттеджный посёлок
«Усадьба Образцово»
Коттеджный посёлок
«Новая Надежда»
Коттеджный посёлок
«Саханский»
Коттеджный посёлок
«Маслово»
Коттеджный посёлок
«Первый загородный»
Коттеджный посёлок
«Надежда»

Земельные участки под ИЖС от 5 000 рублей за сотку

Мечтаете построить дом для летнего отдыха или постоянного проживания? Ищете где купить участок в Орле с транспортной доступностью и в непосредственной близости от города?

Проект «Орловские усадьбы» объединяет в себе лучшие предложения земли в Орле и области. У нас можно напрямую, без посредников, купить земельный участок под ИЖС в поселке по Вашему выбору.

Наши акции


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Наши посёлки
Орлиное гнездо
6 км от Орла в Тамбовском направлении по асфальтовой дороге
от 9 000 руб/сот -12%
от 7 920 руб/сот
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Поместье Образцово
2 км от Орла по Брянской трассе в активно развивающемся районе
от 50 000 руб/сот -12%
от 44 000 руб/сот
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Вятский посад
3 км от Орла, между реками Рыбница и Ока, недалеко, район Духовно-православного центра «Вятский посад»
от 10 000 руб/сот -50%
на второй участок
от 7 500 руб/сот
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Новая Куликовка
2 км от Орла по Тамбовской трассе в живописном месте в активно развивающемся районе
от 12 000 руб/сот -16%
от 10 000 руб/сот
АКЦИЯ участок за 60 000 рублей
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Новая Надежда
Поселок расположен в экологически чистом месте в 5 минутах езды от Орла
от 20 000 руб/сот -12%
от 17 600 руб/сот
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Саханский
Посёлок находится в экологически чистом месте в 10мин езды в Брянском направлении от Орла
от 10 000 руб/сот -50% на второй участок
от 7 500 руб/сот
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Маслово
Поселок расположен в экологически чистом месте в окружении лесов в 15 минутах езды от города Орел по Брянской трассе
от 7 000 руб/сот
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Где расположены поселки

Поселки расположены в красивых экологически чистых местах в наиболее привлекательных направлениях от города Орла. Посмотреть расположение поселков на карте можно на странице НАШИ ПОСЕЛКИ

Инфраструктура

Все наши поселки расположены в границах населенных пунктов рядом с уже существующими жилыми массивами, а значит рядом с уже организованной инфраструктурой. Магазины, аптеки, остановки общественного транспорта – все это находится рядом с поселками. В поселки заведены электрические сети, индивидуальное подключение к свету осуществляется по федеральной программе.

Цены

Мы имеем многолетний опыт работы на рынке девелопмента и большой земельный банк в разных регионах Российской Федерации, что позволяет нам предлагать лучшие цены на земельные участки в регионе. Мы предлагаем большой выбор земельных участков под строительства в разных направлениях от Орла разной ценовой категории от 5 000 до 55 000 рублей за сотку. У нас постоянно работает акция ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ , мы предлагаем РАССРОЧКУ и индивидуальный подход для каждого желающего жить на своей земле.

Вопросы

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Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальногсти