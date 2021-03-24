Земельные участки в Орле под ИЖС - купить землю в Орловской области

Где расположены поселки

Поселки расположены в красивых экологически чистых местах в наиболее привлекательных направлениях от города Орла. Посмотреть расположение поселков на карте можно на странице НАШИ ПОСЕЛКИ

Инфраструктура

Все наши поселки расположены в границах населенных пунктов рядом с уже существующими жилыми массивами, а значит рядом с уже организованной инфраструктурой. Магазины, аптеки, остановки общественного транспорта – все это находится рядом с поселками. В поселки заведены электрические сети, индивидуальное подключение к свету осуществляется по федеральной программе .

Цены

Мы имеем многолетний опыт работы на рынке девелопмента и большой земельный банк в разных регионах Российской Федерации, что позволяет нам предлагать лучшие цены на земельные участки в регионе. Мы предлагаем большой выбор земельных участков под строительства в разных направлениях от Орла разной ценовой категории от 5 000 до 55 000 рублей за сотку. У нас постоянно работает акция ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ , мы предлагаем РАССРОЧКУ и индивидуальный подход для каждого желающего жить на своей земле.